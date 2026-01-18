Homicidio de un menor en Maquinista Savio

Personal policial de la Comisaria de Maquinista Savio fue comisionado a través de un llamado al 911, al domicilio de calle Las Orquídeas al 2800 de esa localidad por una confrontación familiar.

Al arribar encuentran a la víctima tendido en el suelo sangrando, identificado como Juan Cruz (16) por lo que solicitó la intervención de una ambulancia. Al mismo tiempo se llevo a cabo la aprehensión de Ivan Castañeira imputado del homicidio de su hijastro y quien atento contra los uniformados. Al arribo de la ambulancia del SAME, el medico interviniente constata el óbito del menor De Amaral Fernández Juan Cruz. A raíz de los acontecimientos se comenzó a aglomerar gran cantidad de personas por lo que se solicitó la colaboración del grupo de apoyo Departamental de Prefectura Naval Argentina, momento en que las personas comenzaron a arrojar todo tipo de proyectiles contra los móviles y efectivos los que debieron repeler dicha agresión, por la que se aprehendió a una mujer de apellido Fernandez (44), a un hombre de apellido Escobedo (40) y a un joven de apellido Reynoso (19).

Se abrió una causa caratulada Homicidio; Daño Agravado; Resistencia a la Autoridad; Robo e Incendio intencional, con intervención de la Ayudantía fiscal de Savio.