Ya se pueden solicitar los resultados de estudios por imágenes a través de Flora

El Municipio incorporó una nueva funcionalidad a Flora, la asistente virtual, que permite solicitar los resultados de estudios diagnósticos por imágenes de manera rápida y sencilla, sin necesidad de trasladarse personalmente a un centro de salud.



Además de gestionar turnos para especialidades médicas y estudios, Flora ahora facilita el acceso a los resultados a través de WhatsApp, evitando trámites presenciales y optimizando el tiempo de los vecinos.



La asistente virtual está disponible las 24 horas, los 365 días del año, a través de WhatsApp al número 11 6813-1202, y es muy fácil de usar. Gracias a su tecnología de inteligencia artificial generativa, los vecinos pueden escribir de forma directa lo que necesitan y mantener una conversación fluida para resolver distintas gestiones desde cualquier lugar.



Para acceder a los resultados, se puede escribir directamente “quiero el resultado de mis estudios”. Flora solicitará el DNI del paciente y, si los datos están registrados, permitirá confirmar la información y acceder a la opción “Mis resultados”.



Al momento de la consulta, es necesario contar con el código único que se entrega cuando se realiza el estudio en un centro de gestión municipal. Con ese número, Flora enviará un enlace para visualizar los estudios por imágenes.

Los plazos de disponibilidad son: tomografías y resonancias a partir de los 10 días hábiles; ecografías en 24 horas; y radiografías de manera inmediata.

Cabe aclarar que Flora no reemplaza los canales de comunicación y atención municipal existentes, sino que se suma como una herramienta más para facilitar gestiones, evitar filas y reducir consultas presenciales en las distintas dependencias municipales.