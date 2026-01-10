Por irregularidades en su local comercial, el Municipio clausuró “Pedidos Ya” de Ingeniero Maschwitz

La Municipalidad de Escobar clausuró el establecimiento “Pedidos Ya Market” de Ingeniero Maschwitz debido a que su local no cumplía con lo establecido en la Ordenanza N.º 6390/25, que regula la instalación y funcionamiento de estos comercios con modalidad delivery vinculada a plataformas digitales.



Dicha ordenanza surgió para regular esta actividad ante los problemas observados tras la pandemia, cuando no existía una norma específica. Las irregularidades encontradas en el local de Ingeniero Maschwitz incluyen el uso indebido del espacio público por motovehículos estacionados en veredas, la ausencia de sanitarios y áreas de espera para los choferes. El espíritu de la norma es ordenar estos establecimientos, asegurando que eviten la congestión en la vía pública y los conflictos derivados.



En el caso de “Pedidos Ya Market” en Escobar, se presentó un proyecto de mudanza que fue aprobado y está en proceso, por lo que no se clausuró el local. En cambio, para el establecimiento en Ingeniero Maschwitz (Los Andes 891), el proyecto de adecuación de las instalaciones preexistentes fue denegado, ya que no resolvía los problemas de fondo. Al vencer el plazo de 180 días estipulado en el artículo 7 de la ordenanza mencionada, la Subsecretaría de Inspección de Industria, Comercio, Obras Particulares y Espacios Públicos clausuró el local.



La clausura se mantendrá hasta que el local presente un proyecto que cumpla la normativa vigente y que sea evaluado y aprobado por el departamento ejecutivo.