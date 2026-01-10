Estacionamiento medido: Aumentó la tarifa

El sistema de estacionamiento medido no funcionó desde el 19 de diciembre hasta el domingo 4 de enero inclusive, para facilitar el acceso a los comercios e incentivar el consumo y acompañar el mayor movimiento propio de las fiestas de fin de año. Pero, a partir del lunes 5 de enero la Municipalidad de Escobar actualizó los valores del estacionamiento medido para el centro de Belén de Escobar.

El incremento es de hasta 20% más en relación a la tarifa que estuvo vigente hasta el mes pasado. La tarifa acumuló, en promedio en el último año, un incremento del 80%.

De tal manera, el precio por cada hora de estacionamiento aumentó de $350 a $400, mientras que el valor de la 1/2 hora subió de $250 a $300.

En tanto, el abono mensual, sufrió una diferencia de alrededor al 19% y pasó de $19.400 a $23.300.

En cuanto al valor de las multas, estas no variaron, siendo de $24.000 y si es abonada en término (pago voluntario dentro de los 30 días posteriores) es reducible a $12.000.

Es de esperar que la tarifa vuelva a actualizarse durante el transcurso del año 2026.