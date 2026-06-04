Escobar lanzó “Fábrica de Ideas”, un espacio para construir el futuro del distrito de manera colectiva

La Municipalidad de Escobar presentó “Fábrica de Ideas”, una nueva plataforma de participación e innovación pensada para reunir el conocimiento, la creatividad y las propuestas de vecinos y vecinas de todo el distrito. La iniciativa busca convertirse en una usina de ideas para el desarrollo local, donde la comunidad pueda aportar miradas, experiencias e iniciativas vinculadas al deporte, la cultura, el turismo, la educación, la seguridad, el ambiente, el comercio, el trabajo y la innovación digital.



A través de la web www.escobar.gob.ar/ fabricadeideas , los vecinos y vecinas podrán compartir sus propuestas y sumarse a un proceso de construcción colectiva orientado a pensar y diseñar el Escobar del futuro. Para participar es necesario contar previamente con una cuenta en la plataforma Escobar 360 (www.escobar360.gob.ar). La propuesta está abierta a personas de todas las edades y apunta tanto a pequeños cambios barriales como a iniciativas de alcance distrital.



El funcionamiento de “Fábrica de Ideas” contempla distintas etapas. En primer lugar, los participantes deberán presentar sus propuestas a través de la plataforma. Luego accederán a instancias de mentoría y acompañamiento técnico para fortalecer y desarrollar cada iniciativa. En una tercera etapa, la comunidad podrá participar comentando, aportando sugerencias y enriqueciendo los proyectos. Finalmente, las propuestas más destacadas serán sistematizadas y documentadas para integrar un portfolio de ideas orientadas al desarrollo del distrito.