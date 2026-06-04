La Municipalidad de Escobar presentó “Fábrica de Ideas”, una nueva plataforma de participación e innovación pensada para reunir el conocimiento, la creatividad y las propuestas de vecinos y vecinas de todo el distrito. La iniciativa busca convertirse en una usina de ideas para el desarrollo local, donde la comunidad pueda aportar miradas, experiencias e iniciativas vinculadas al deporte, la cultura, el turismo, la educación, la seguridad, el ambiente, el comercio, el trabajo y la innovación digital.
A través de la web www.escobar.gob.ar/
El funcionamiento de “Fábrica de Ideas” contempla distintas etapas. En primer lugar, los participantes deberán presentar sus propuestas a través de la plataforma. Luego accederán a instancias de mentoría y acompañamiento técnico para fortalecer y desarrollar cada iniciativa. En una tercera etapa, la comunidad podrá participar comentando, aportando sugerencias y enriqueciendo los proyectos. Finalmente, las propuestas más destacadas serán sistematizadas y documentadas para integrar un portfolio de ideas orientadas al desarrollo del distrito.
Escobar lanzó “Fábrica de Ideas”, un espacio para construir el futuro del distrito de manera colectiva
La Municipalidad de Escobar presentó “Fábrica de Ideas”, una nueva plataforma de participación e innovación pensada para reunir el conocimiento, la creatividad y las propuestas de vecinos y vecinas de todo el distrito. La iniciativa busca convertirse en una usina de ideas para el desarrollo local, donde la comunidad pueda aportar miradas, experiencias e iniciativas vinculadas al deporte, la cultura, el turismo, la educación, la seguridad, el ambiente, el comercio, el trabajo y la innovación digital.