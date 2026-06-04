Sujarchuk reconoció a los Bomberos Voluntarios en su día: “Apoyar su tarea es una obligación institucional, moral y ciudadana”

Con motivo del Día del Bombero Voluntario, el intendente Ariel Sujarchuk compartió un desayuno junto a las autoridades de cuarteles del distrito para reconocer la labor que realizan diariamente al servicio de los vecinos y vecinas.



Luego del encuentro, se dirigieron a la Plaza San Martín donde dejaron palmas florales en el monumento al Bombero Voluntario, en homenaje a quienes formaron parte de la historia de la institución.



“Los Bomberos Voluntarios cumplen una tarea fundamental y fortalecer y apoyar su trabajo es una obligación institucional, moral y ciudadana. Por eso no los vamos a dejar solos en este momento difícil que están atravesando de desfinanciamiento y de falta de valoración por parte de las autoridades nacionales. Les agradezco profundamente todo lo que hacen y los felicito por el compromiso que demuestran cada día al servicio de los vecinos y vecinas”, afirmó Sujarchuk.



Roberto Palau, presidente de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Ingeniero Maschwitz, expresó: “Estos encuentros nos permiten compartir experiencias y seguir potenciando el trabajo conjunto entre los cuarteles. El acompañamiento permanente del Municipio es muy importante para que podamos continuar desarrollando nuestra tarea al servicio de los vecinos”.



Por su parte, Manuela Cabrera, vicepresidenta de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Maquinista Savio, señaló: “En un contexto en el que los cuarteles atraviesan dificultades por la falta de financiamiento y respuestas del gobierno nacional, contar con el respaldo del Municipio es fundamental para seguir funcionando como debemos y para la continuidad de la Escuela de Cadetes”.



Escobar cuenta con cuatro cuerpos de bomberos voluntarios en las localidades de Belén de Escobar, Garín, Ingeniero Maschwitz y Maquinista Savio, instituciones que desempeñan un rol esencial en cada emergencia y que, a través de su trabajo cotidiano, representan un ejemplo de vocación, entrega y servicio para todo el distrito.