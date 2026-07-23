Recolección de ramas: cronograma semanal en Garín, Belén de Escobar e Ingeniero Maschwitz

La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de poda para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos en la vía pública únicamente en las fechas indicadas para cada barrio.



En Garín, los vecinos de los barrios Cri Cri, La Nueva Argentina, Bedoya y Cuyo podrán depositar las ramas desde hoy lunes 20 hasta el miércoles 22 de julio, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas desde el jueves 23 hasta el miércoles 29 de julio. Además, hasta el miércoles 22 de julio continuarán retirando las ramas previamente depositadas en los barrios Los Tulipanes, La Matilde y Parque Norte.



En Belén de Escobar, los vecinos de los barrios Paravi, El Candil, Villa Alegre, La Música y Coprovi podrán depositar las ramas desde hoy lunes 20 hasta el sábado 25 de julio, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas desde el domingo 26 hasta el viernes 31 de julio. Además, hasta el sábado 25 de julio continuarán retirando las ramas previamente depositadas en los barrios San Marcos, Stone, Burdet, Las Chacras y San Luis.



En Ingeniero Maschwitz, los vecinos de los barrios San Lorenzo, La Pista y San Miguel podrán depositar las ramas desde el jueves 23 hasta el miércoles 29 de julio, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas desde el jueves 30 de julio hasta el lunes 3 de agosto.



Para conocer el cronograma completo, los vecinos y vecinas pueden ingresar a escobar.gob.ar/recoleccion-de- ramas o consultar vía WhatsApp a Flora, el chatbot del Municipio, al 11 6813-1202.



Es importante recordar que, según la ordenanza municipal 4526/08, las ramas deben colocarse sin obstruir la calzada ni los desagües pluviales y no pueden exceder un metro cúbico de volumen. El cronograma es semanal, por lo que se solicita sacar las ramas únicamente en las fechas indicadas. De lo contrario, se aplicarán multas.