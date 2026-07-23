Marga Recalde presente en el Conversatorio con Perspectiva en Discapacidad

El pasado jueves organizado por Desarrollo Social a través de la Dirección de Discapacidad, en el Honorable Concejo Deliberante de Escobar se llevó a cabo el Conversatorio con Perspectiva en Discapacidad con la presencia de la diputada provincial Margarita Alejandra Recalde, quien preside la Comisión de Asuntos de las Personas con Discapacidad de la Cámara de Diputados bonaerense.

Estuvo presente el diputado provincial Leo Moreno, el secretario de Gobierno Pablo Ramos, Gabriela Garrone, integrantes del Foro de Discapacidad de Escobar y de distintas entidades que trabajan día a día por una sociedad más inclusiva.

«Fue un encuentro muy enriquecedor donde cada institución pudo compartir sus experiencias, necesidades y propuestas» – señalo el diputado Moreno y agregó: «Escuchar es el primer paso para seguir construyendo mejores políticas públicas. Agradezco especialmente a Marga Recalde y a todos los que participaron de esta jornada.

Desde el Municipio de Escobar, gracias a la gestión de Ariel Sujarchuk, seguimos impulsando acciones para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y de quieres transitan procesos de rehabilitación con iniciativas como el polo Canesi, un espacio que promueve más inclusión, oportunidades y acompañamiento»– concluyó el legislador de Fuerza Patria.

«Compartimos toda la tarea legislativa que impulsamos desde el bloque de diputados de Unión por la Patria en PBA en materia de protección y promoción de derechos de las personas con discapacidad.

En este contexto de crueldad donde el gobierno de Milei destruye el sistema de apoyos que tanto costó construir, nosotros vamos a acompañar más que nunca a todo este colectivo que da la pelea en defensa de sus derechos» – dijo en tanto la diputada Marga Recalde desde sus redes, y sumó: «Gracias a la Dirección de Discapacidad, al Conversatorio y al Consejo Local de Discapacidad por la invitación y por generar estos espacios de encuentro y participación.

Fue un gusto compartir la jornada junto al secretario de Gobierno Pablo Ramos, al diputado provincial Leo Moreno, Gabriela Garrone y todos y todas quienes se acercaron a participar».