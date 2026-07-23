Belén de Escobar: el agua corriente llega al barrio San Luis gracias a un convenio entre el Municipio y tres barrios cerrados 

A través de un esquema de Responsabilidad Social Empresaria, se invertirán más de 887 millones de pesos para beneficiar a cerca de 2.600 vecinos del barrio abierto, con infraestructura que será transferida a AySA.



La Municipalidad de Escobar firmó un convenio con la Asociación Vecinal Puertos del Lago S.A., el Fideicomiso de Administración Barrio «El Cantón» y el Consorcio de Propietarios Barrio San Matías para permitir que el agua corriente llegue al barrio abierto San Luis. Todas las urbanizaciones involucradas en el proyecto se encuentran en la localidad de Belén de Escobar.



El proyecto, que ya está en marcha, demandará una inversión total de $887.000.000. Su financiamiento se llevará adelante mediante un modelo de articulación público-privada. Los tres barrios cerrados, que en su conjunto suman 7.385 lotes, canalizarán sus aportes económicos a través del Fondo de Responsabilidad Social Empresaria del Municipio de Escobar (FORESE) mediante contribuciones mensuales y voluntarias de sus copropietarios.



Por su parte, el Municipio complementará este esfuerzo eximiendo a los barrios cerrados involucrados del pago de tasas sobre trabajo en la vía pública, impacto ambiental e inspección de servicios públicos (cuyo monto total ascendía a $187.656.374), bajo la estricta condición de que dichos recursos liberados sean redirigidos por completo y de forma directa a la infraestructura del Barrio San Luis.



«El partido de Escobar necesita más agua y cloacas. Cuando asumimos la gestión, la

situación era de un abandono absoluto. En estos años, con planificación y un diálogo constante con todos los sectores, hemos logrado duplicar la red de agua y triplicar la de cloacas. A pesar de la parálisis general de la obra pública a nivel nacional, desde el Municipio seguimos gestionando, insistiendo y presionando para reactivar proyectos clave. Esta obra en el Barrio San Luis demuestra que, con creatividad institucional y compromiso social de todas las partes, seguimos avanzando, paso a paso», sostuvo el intendente Ariel Sujarchuk.



La obra de infraestructura civil proyecta un plazo de ejecución de 6 meses y abarcará una superficie aproximada de 40 hectáreas, delimitada por las calles Islandia, San Vicente, Santa Teresa y San Carlos. La nueva red secundaria se abastecerá directamente de la Etapa 1 del Acueducto a Escobar, una obra troncal ya consolidada en el distrito. Las tareas de ejecución estarán sujetas a la inspección técnica directa de la Secretaría de Planificación e Infraestructura de la Municipalidad de Escobar y contarán con la supervisión del personal técnico de AySA, asegurando los máximos estándares de calidad, seguridad e higiene ambiental. Una vez finalizada, la red será transferida a la empresa para su gestión comercial y operativa.



DETALLES TÉCNICOS DEL PROYECTO:

Población beneficiada: 2.600 habitantes del Barrio San Luis.

Conexiones domiciliarias: 519 conexiones totales (322 cortas y 197

largas).

Extensión de la red: 5.124 metros lineales de cañerías de distribución de diversos diámetros.