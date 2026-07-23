Belén de Escobar: Encuentran un cadáver al costado de las vías del ferrocarril

Un macabro hallazgo tuvo lugar el viernes por la tarde, a un costado de las vías de la línea Mitre, a unos 400 metros de la estación de tren de Belén de Escobar. Trabajadores del ferrocarril encontraron un cadáver en avanzado estado de descomposición, que pertenecería a un hombre en situación de calle que solía permanecer en el lugar.

El hallazgo se produjo alrededor de las 16, cuando personal ferroviario que realizaba tareas de corte de arbustos en inmediaciones de las vías encontró un cuerpo sin vida en un sector ubicado entre las calles Don Bosco e Italia.

Según fuentes policiales el cadáver se encontraba a unos cinco metros de las vías, contra un paredón, presentado un avanzado estado de descomposición.

Los trabajadores que encontraron el cadáver dieron aviso al 911. Poco después se desplazó al lugar personal de la comisaría Escobar 1ra, que constató la presencia del cuerpo y dio intervención a la fiscalía de turno. También concurrió una dotación de la Policía Municipal.

El hombre, de acuerdo con las primeras averiguaciones, era conocido por integrantes de la comunidad de la Iglesia de Dios, ubicada sobre la calle Don Bosco, en cercanías del lugar del hallazgo.

Fuentes policiales indicaron que, de acuerdo a los datos relevados durante la investigación, surgió la posibilidad de que el cuerpo correspondiera a Héctor Javier Báez (52), con domicilio en la localidad de Maquinista Savio, aunque los investigadores deberán confirmar fehacientemente la identidad del hombre mediante los procedimientos correspondientes.

En el lugar se hizo presente personal de la UFI Nº5 de Escobar, que impartió las directivas para avanzar con la investigación y determinar las circunstancias y la causa de la muerte.

En la escena también trabajó personal de Policía Científica, que realizó las pericias y tareas de rigor sobre el cuerpo y el sector donde se produjo el hallazgo.

La comisaría 1ra instruyó un sumario caratulado como “Averiguación de Causales de Muerte”.