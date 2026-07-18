Falleció el veterano de guerra de Malvinas, Enrique Oscar Aguilar

El día de ayer, falleció el veterano de guerra escobarense Enrique Oscar Aguilar (63).

Nacido en Belén de Escobar y radicado en la localidad de Garín, Aguilar fue una figura muy activa en la difusión de la causa Malvinas y en el reconocimiento a los excombatientes del distrito.

Formo parte del cuartel de bomberos voluntarios de Garín. En febrero de 1979 ingresó a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde se formó como técnico maquinista naval y egresó en diciembre de 1981.

Durante el conflicto bélico de 1982, fue destinado al destructor ARA Hércules, unidad que integró el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur durante la guerra de Malvinas. Como cabo segundo maquinista, cumplió funciones en el área de máquinas durante las operaciones desarrolladas en la guerra.

Por su participación en la guerra fue distinguido por la Armada Argentina con una medalla y un diploma de reconocimiento. Asimismo, en 2002, al cumplirse el vigésimo aniversario de la gesta de Malvinas, recibió una medalla otorgada por el Concejo Deliberante de Escobar y un diploma.

Como secretario de prensa del Centro de Veteranos de Guerra de Escobar, participó activamente en actos oficiales, encuentros con estudiantes, charlas educativas y distintas iniciativas destinadas a mantener viva la memoria de quienes combatieron en el Atlántico Sur.

En abril de 2023 integró el tercer contingente de veteranos escobarenses que regresó a las Islas Malvinas gracias al programa municipal «No las hemos de olvidar», que subsidia el traslado y alojamiento de excombatientes y familiares directos de los soldados caídos. Aquel viaje, a cuatro décadas de la guerra, representó uno de los momentos más significativos de su vida.

Desde la redacción de Realidades enviamos nuestras condolencias a su familia.