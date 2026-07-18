Del papel a la pantalla: Nelson Luty expone en el HCD

Ayer en el Honorable Concejo Deliberante de Escobar se inauguró la exposición “Procesos Creativos: del papel a la pantalla”, del artista Nelson Luty, con curaduría de Nicolás Fernández Rubio.

La muestra reúne 70 dibujos originales, que forman parte de la realización de siete producciones cinematográficas. La mayor parte de las obras corresponden al film Metegol, cuyo equipo artístico ganó el Premio Goya a la Mejor Película de Animación. También se incluyeron trabajos de otras películas, entre ellas producciones que aún no fueron estrenadas.

La inauguración contó con la presencia de la Presidenta del HCD, María Laura Guazzaroni, artistas y el equipo de arte de Metegol.

La exposición podrá visitarse hasta el 16 de agosto de lunes a viernes de 8 a 16 hs.