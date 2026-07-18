Vacaciones de invierno: talleres itinerantes y gratuitos al aire libre en todo el distrito 

Entre las variadas propuestas del Municipio para estas vacaciones de invierno se encuentra la Kermesse Sostenible, una iniciativa itinerante que recorrerá los espacios públicos del distrito con juegos y dinámicas pensadas para aprender y conectar con la naturaleza. Quienes se acerquen podrán disfrutar de talleres de velas, huerta, reciclaje textil, modelado en arcilla y propuestas interactivas sobre biodiversidad.



Todas las jornadas comenzarán a partir de las 14:30 horas y se llevarán a cabo en las siguientes fechas y localidades:



– Sábado 18 de julio: Plaza Pérgola (Blv. Pres. Perón 854, Garín)

– Miércoles 22 de julio: Plaza Lambaré (Lambaré y Carriego, Ingeniero Maschwitz)

– Viernes 24 de julio: Plaza la Madre y el Niño (Blv. 5 de Junio, Maq. Savio)

– Sábado 25 de julio: Parque Papa Francisco (El Dorado 1900, Ingeniero Maschwitz)

– Jueves 30 de julio: Canesi 340, Matheu

– Viernes 31 de julio: Plaza Lambertuchi (Belén de Escobar)

– Sábado 1 de agosto: Plaza Pérgola (Blv. Pdte. Perón 854, Garín)



Cabe destacar que, al tratarse de actividades organizadas al aire libre, la programación de cada jornada se suspende en caso de lluvia.