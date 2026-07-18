Día del Amigo: descuentos, combos y beneficios en comercios de Escobar 

Una cena, una merienda, una picada, una pizza para compartir o un buen helado son algunas de las excusas perfectas para celebrar el Día del Amigo. Por eso, decenas de comercios locales se suman a la campaña de la Municipalidad con promociones y descuentos especiales para disfrutar con amigos. Y como este año el 20 de julio cae lunes, varios locales comenzarán los beneficios el fin de semana, para que nadie se quede sin festejar.



La propuesta incluye una amplia variedad de beneficios en gastronomía y comercios locales: promociones 2×1, descuentos de hasta el 50%, combos especiales para compartir, pizzas y helados promocionales, menús para grupos, desayunos y meriendas, rebajas en vinos y otros productos seleccionados, además de descuentos abonando en efectivo, transferencia o medios de pago electrónicos.



Hasta el momento hay unos 15 comercios adheridos de Belén de Escobar, Ingeniero Maschwitz y Maquinista Savio. Todas las promociones vigentes pueden consultarse en www.escobar.gob.ar/diadelamigo, donde además se irán incorporando nuevos locales participantes hasta el 20 de julio.