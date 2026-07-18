Plan de Ordenamiento de Tránsito: el lunes comienzan nuevos cambios de circulación en Belén de Escobar y Maquinista Savio

Las modificaciones entrarán en vigencia coincidiendo con el inicio del receso invernal escolar. Personal de la Agencia Municipal de Tránsito estará presente durante los primeros días para asistir a vecinos y conductores.



La Municipalidad de Escobar pondrá en marcha este lunes una nueva tanda de modificaciones del Plan Integral de Ordenamiento de Tránsito y Movilidad Urbana, que en esta oportunidad alcanzará a Belén de Escobar y Maquinista Savio. Los cambios tienen como objetivo mejorar la seguridad vial, optimizar la circulación y reducir puntos de conflicto en sectores de alto tránsito.



Al igual que ocurrió con las modificaciones implementadas hace unas semanas en Ingeniero Maschwitz, Matheu y Loma Verde, personal de la Agencia Municipal de Tránsito estará presente durante los primeros días de cambios para asistir a quienes circulen por las zonas alcanzadas, responder consultas y acompañar el período de adaptación a los nuevos sentidos de circulación y las restricciones de estacionamiento.



En Belén de Escobar se reorganizará la circulación en dos cuadras. La calle Mateo Gelves tendrá sentido único de sur a norte entre avenida Tapia de Cruz y Estrada, mientras que General Paz pasará a ser mano única de norte a sur entre Libertad y avenida San Martín.



Por su parte, en Maquinista Savio se implementarán modificaciones de circulación en siete calles vinculadas al entorno de la Ruta 26. Carlos del García tendrá sentido único de sur a norte entre San Juan y Los Geranios; San Juan será mano única de este a oeste entre El Jilguero y Boulevard 5 de Junio; Misiones será mano única de oeste a este entre Carlos del García y El Jilguero; Los Jazmines tendrá sentido único de este a oeste entre El Jilguero y Boulevard 5 de Junio; Las Amapolas pasará a ser mano única de oeste a este entre Boulevard 5 de Junio y El Jilguero; Ontivero tendrá sentido único de sur a norte entre Ruta 26 e Italia; y Juan XXIII será mano única de norte a sur entre Pedro Nieto y Ruta 26.



Además, se establecerán nuevas prohibiciones de estacionamiento en El Picaflor, sobre la acera oeste entre Los Jazmines y Ruta 26; en Pringles, sobre la acera sur entre República del Paraguay y Juan XXIII; en 9 de Julio, sobre la acera este entre Santa Fe y Ruta 26; y en Independencia, sobre ambas aceras entre Ruta 26 y Chaco.



Esta nueva tanda de modificaciones forma parte de la continuidad del Plan Integral de Ordenamiento de Tránsito y Movilidad Urbana, que busca mejorar la seguridad vial y hacer más fluida la circulación en distintos puntos del distrito. Toda la información sobre los nuevos sentidos de circulación y las restricciones de estacionamiento puede consultarse en www.escobar.gob.ar/nuevosentidovial.