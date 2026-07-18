Finde en Escobar: Escopark y el show de Felipe Pigna y Pedro Saborido son los eventos destacados

Este fin de semana, la Municipalidad ofrece distintas actividades, entre las que se destacan el parque de entretenimientos Escopark y el espectáculo “Nuevas Historias Argentinas Parte 2” de Felipe Pigna y Pedro Saborido, además de otras propuestas culturales.



Las actividades comienzan este viernes, a las 13 horas en el Predio Floral (Mateo Gelves 1050, Belén de Escobar), con una nueva edición de Escopark, donde las vecinas y vecinos podrán disfrutar junto a los más pequeños del gran parque de entretenimiento con juegos inflables, circuito de aventura, pista de patinaje ecológica, realidad virtual, Laser Shot, paintball, además de shows musicales, espectáculos infantiles, talleres culturales, la feria Alma Bohemia, feria de emprendedores, un patio gastronómico y mucho más. Escopark se podrá visitar durante las dos semanas del receso escolar de 13 a 18 horas y sábados y domingos de 10 a 18 horas. Cabe destacar que este domingo 19 de julio el parque permanecerá cerrado debido al partido entre Argentina y España en la final del Mundial. Por otra parte, en el Teatro Seminari – Cine Italia (Mitre 451, Belén de Escobar), se proyectarán las películas “Moana” a las 14 horas, “Minions y Monstruos” a las 16:30 horas, “Toy Story 5” a las 19 horas, y “La Odisea” a las 21:30 horas.



El sábado, a partir de las 14:30 horas en la Plaza Pérgola de Garín (Boulevard Presidente Perón 854), tendrá lugar una Kermesse Sostenible que contará con talleres de telas, arcilla, textil, huerta agroecológica, biodiversidad y más. Más tarde, a las 15 horas, en el Jardín Japonés (Alberdi y Spadaccini, Belén de Escobar) habrá una visita guiada. La actividad, con cupos limitados, será completamente gratuita. Quienes deseen asistir pueden inscribirse enviando nombre, apellido, DNI y número de teléfono a turismo@escobar.gob.ar o por WhatsApp al 11 3536-6096.



También el sábado, a las 19 horas, se inaugurará la muestra de arte “Humedales de Conciencia” de Rocío Ghelfi, que también contará con la participación del poeta Candiluz y un show de música a cargo de REDVX HR. La exposición, de acceso libre y gratuito, podrá visitarse hasta el 23 de julio en la Casa de la Cultura (Mitre 450, Belén de Escobar), de lunes a viernes de 9 a 20 horas. Más tarde, a las 20 horas, se presentarán en el Teatro Seminari el historiador Felipe Pigna y el escritor y humorista Pedro Saborido con el espectáculo “Nuevas Historias Argentinas Parte 2”.