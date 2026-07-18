Abrió una nueva edición de Escopark, con atracciones gratuitas y a precios populares

El intendente Ariel Sujarchuk inauguró la cuarta edición de Escopark, la propuesta recreativa que ya es un clásico de las vacaciones de invierno en el distrito. Con actividades para todas las edades, juegos, espectáculos, espacios gastronómicos y propuestas culturales, el Predio Floral volverá a ser uno de los principales puntos de encuentro para disfrutar en familia durante el receso escolar.



Escopark funcionará hasta el 2 de agosto en el Predio Floral (Mateo Gelves 1050, Belén de Escobar), de lunes a viernes de 13 a 18 horas y los sábados de 11 a 18 horas. Este domingo 19 de julio permanecerá cerrado con motivo de la final del Mundial, retomando sus actividades habituales el lunes 20.



El domo de inflables será de acceso libre y gratuito, mientras que el resto de las atracciones tendrá precios populares: el parque inflable costará $10.000 por 30 minutos, $15.000 por una hora y $35.000 por acceso libre durante toda la jornada. Las demás propuestas tendrán un valor de $10.000 abonando en efectivo y de $11.000 mediante transferencia. Además, durante toda la realización de Escopark se recibirán donaciones voluntarias de alimentos no perecederos para fortalecer el programa municipal Hambre Cero.



«Escopark ya es una tradición de las vacaciones de invierno en Escobar. Cada edición crece y demuestra que cuando el Estado genera propuestas de calidad, con actividades gratuitas y precios populares, más familias pueden disfrutar y compartir tiempo juntas. Ese es el verdadero sentido de este espacio: que todos los vecinos y vecinas tengan la posibilidad de pasarla bien. Además, es el reflejo de cómo recuperamos y pusimos en valor el Predio Floral para que deje de usarse solo una vez al año y se convierta en un lugar con vida, abierto a la comunidad durante todo el año», afirmó Sujarchuk.



En sus tres ediciones anteriores, Escopark registró un crecimiento sostenido de visitantes: 130 mil personas en la primera edición, 140 mil en la segunda y más de 160 mil en la tercera, consolidándose como uno de los principales atractivos del receso invernal en la región. En esta oportunidad, la propuesta incluye un circuito de aventura, pista de patinaje ecológica, realidad virtual, Laser Shot, paintball, cine planetario móvil, talleres culturales, la feria Alma Bohemia, emprendedores locales, un patio gastronómico y una variada programación artística. Entre los espectáculos destacados, el 25 de julio se celebrará el 30° aniversario de la Banda Municipal de Música con un concierto especial; el 26 de julio se presentará Riddim; y el 2 de agosto llegará Obra Redonda, homenaje a la trayectoria musical del Indio Solari. Además, habrá jornadas distendidas especialmente adaptadas para personas con hipersensibilidad sensorial los jueves de 10 a 13 horas.