Paso clave en el proceso de desmantelamiento de las termoeléctricas ubicadas en el límite entre Escobar y Pilar

Tras años de reclamos vecinales, presentaciones judiciales y actuaciones administrativas, avanza el proceso de desmantelamiento definitivo de las centrales termoeléctricas instaladas en el límite entre las localidades de Matheu y Villa Rosa. La novedad se da luego de que venciera la última autorización excepcional que permitía el funcionamiento parcial de una de las centrales, vigente hasta el 5 de mayo de 2026. En ese contexto, el Juzgado Federal de Campana solicitó a la empresa SCC Power San Pedro S.A., a la Municipalidad de Pilar y a organismos ambientales de la Provincia de Buenos Aires informes actualizados sobre el estado del proceso de desmovilización, su avance y los plazos estimados para su finalización.



Desde el inicio del conflicto, la Municipalidad de Escobar acompañó el reclamo de vecinos y organizaciones civiles que manifestaron su preocupación por los posibles impactos ambientales derivados del funcionamiento de las termoeléctricas, particularmente en relación con la calidad del aire, los niveles de ruido generados por la actividad de las plantas y su emplazamiento en cercanías de zonas residenciales, educativas y comunitarias.



A pesar de que las plantas estaban ubicadas del lado de Pilar, su proximidad hizo que la gestión de Ariel Sujarchuk se interesara desde un primer momento sobre el tema. “Esta es una batalla ganada para los vecinos y vecinas de Matheu, que nunca bajaron los brazos y que contaron siempre con el acompañamiento de la Municipalidad de Escobar. Después de diez años de reclamos, el avance del desmantelamiento de las termoeléctricas representa una respuesta concreta a una demanda colectiva en defensa del ambiente y de la calidad de vida de nuestra comunidad”, señaló el intendente.



La intimación judicial fue realizada a partir de una presentación efectuada por la asociación civil ambientalista JUVEVIR, organización sin fines de lucro de la zona norte bonaerense que impulsa acciones de protección ambiental y demandas colectivas vinculadas a la defensa de la calidad de vida de las comunidades. La empresa había informado ante la Justicia, con fecha 6 de marzo de 2026, el cese de operaciones de la Central SCC a partir del 6 de mayo de 2026 y el inicio de las tareas de desmantelamiento conforme al cronograma oportunamente presentado, con tareas vinculadas al retiro de equipamiento, la identificación y resguardo de repuestos, la contratación de servicios especializados para el desmontaje de estructuras y la elaboración de la ingeniería necesaria para llevar adelante el proceso.