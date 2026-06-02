Presentación del libro «Educar en los márgenes» en el HCD

El Honorable Concejo Deliberante de Escobar informa que el próximo jueves se presentará del libro “Educar en los márgenes” de Cristian Rondinella . El libro propone una mirada situada sobre la educación de personas adultas, entendida no como una instancia compensatoria, sino una política pública que restituye derechos. El autor es abogado y docente, dirigió CENS N° 451 en Escobar y actualmente se desempeña como Inspector de Enseñanza en la modalidad de Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores en los distritos de Baradero y San Pedro.

📅 Jueves 4 de junio

🕡 18 hs.

📍 Av. Tapia de Cruz 1280. Belén de Escobar.