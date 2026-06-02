Tras el accidente del km 51, Ausol instalará un puente peatonal provisorio

Autopistas del Sol (Ausol) está trabajando en la ingeniería previa necesaria para instalar una pasarela tubular provisoria en el km 51,5 del ramal Campana de la Autopista Panamericana, el lugar en el que hace una semana un camión embistió la pasarela peatonal, que debió desmantelarse por completo. Las tareas actuales consisten en tomar medidas y programar el armado, que incluirá cortes parciales de tránsito. Se estima que la nueva estructura podría estar lista para usar en un plazo de entre tres semanas y un mes, aunque dependerá de la complejidad de las tareas a realizar.



Se espera que en los próximos días Autopistas del Sol dé a conocer un cronograma preciso de la obra. De todas maneras, la empresa ya adelantó que la mayor parte de los trabajos se harán en horarios nocturnos, para perjudicar lo menos posible la circulación. En el caso de que se requieran cortes parciales, los mismos se informarán con la debida antelación a través de las redes sociales de la empresa, del Municipio y de los carteles informativos que Ausol posee a lo largo de su traza.



En paralelo, la empresa concesionaria ya inició el proceso de licitación pública para la construcción de un nuevo puente definitivo de características similares al destruido.



Mientras tanto, el Municipio despliega operativos de seguridad vial destinados a proteger y agilizar el cruce de peatones en los dos puntos más próximos a donde se encontraba el puente peatonal: la intersección con la Ruta 25 y en la Av. de los Inmigrantes. Al mismo tiempo, la empresa concesionaria refuerza las inmediaciones de la zona del puente destruido para desincentivar de forma absoluta que las personas intenten cruzar la autopista a pie por la calzada, una acción que reviste un peligro extremo para la vida.