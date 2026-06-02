El Teatro Seminari reabre sus puertas este viernes con entradas agotadas para la obra de Diego Capusotto

Tras la confirmación de la fecha de reapertura del Teatro Seminari, en pocas horas se agotaron las entradas para la función de Tirria, la comedia negra protagonizada por Diego Capusotto, que el próximo viernes a las 21 será la primera en subir al escenario luego de la remodelación integral de la sala por parte del Municipio.



El espectáculo de Capusotto, que combina humor ácido y crítica social, se presentará a sala repleta. El elenco se completa con Andrea Politti, su hijo Galo Politti, Rafael Spregelburd, Daniel Berbedes y Juano Arana.



Durante las semanas que estuvo cerrado por obras, la Municipalidad realizó el cambio de todas las butacas del teatro y distintos trabajos destinados al mantenimiento del histórico piso de pinotea, la instalación de nuevas alfombras, mejoras en los espacios de circulación, tareas generales de pintura y la renovación del sistema lumínico. Todas las tareas se realizaron con la premisa de mantener el diseño y la identidad original del edificio inaugurado en 1889, uno de los pocos teatros de la provincia de Buenos Aires que conserva elementos característicos de la época como sus pisos, molduras y arañas de iluminación.



CARTELERA CONFIRMADA EN EL CINE ITALIA



Por su parte, el Cine Italia también ya tiene definida su cartelera y, con motivo de la semana de reapertura, contará con una promoción especial en el valor de los tickets: las entradas tendrán un precio promocional de $4.000 para ver tanto Amos del Universo como Scary Movie 6. En cuanto a los días y horarios, el próximo sábado se estrenará Scary Movie 6: Terroríficamente incorrecta, que tendrá dos funciones ese mismo día (15:00 y 23:30 hs) y continuará el lunes 8 (21:30 hs), martes 9 (22:00 hs) y miércoles 10 de junio (22:00 hs). También el sábado será el debut de Amos del Universo, con una función a las 12:00 hs que se repetirá el lunes 8 a las 14:30 hs, el martes 9 (12:00 y 15:00 hs) y el miércoles 10 de junio a las 14:30 hs.



Por último, en la Sala B del teatro habrá funciones especiales con entrada libre y gratuita sobre lo mejor de Broadway. El sábado 20 de junio se proyectarán Mamma Mia! (16:00 hs), Wicked (18:00 hs) y Wicked por siempre (21:00 hs), mientras que el domingo 21 se presentarán Los Productores (16:30 hs), Los Miserables (19:00 hs) y El Fantasma de la Ópera (22:00 hs).



Para adquirir entradas para los próximos espectáculos, los interesados pueden ingresar a www.teatroseminari.com.ar, mientras que para el Cine Italia pueden acercarse de manera presencial a retirarlas en Mitre 451, Belén de Escobar.