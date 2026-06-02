Atlético Escobar y otro paso en falso: perdió 1 a 0 en su visita a Sportivo Las Parejas

Se hunde en la tabla de posiciones Atlético Escobar tras caer derrotado por 1 a 0 en su visita a Sportivo Las Parejas por la 11ma fecha de la Zona 1 del Federal A. El equipo sigue último, apenas sumó un punto de los últimos 12 disputados, lleva dos partidos sin convertir goles y, si bien falta mucho, ya resignó sus sueños de clasificar a la fase Campeonato y prioriza un objetivo más terrenal: mantener la categoría.

Después del buen rendimiento en el empate frente a Independiente en la anterior fecha, por primera vez en el campeonato se repitió el 11 titular. Sin embargo, el equipo fue una sombra en comparación al de una semana atrás. Sufrió horrores los primeros 30 minutos: el mediocampo no frenaba el juego vertical de Sportivo, los laterales quedaban siempre en desventaja y la zaga central sufría en cada centro o pelotazo cruzado. No había respiro para el fondo fucsia. La pelota siempre caía en los pies de algún futbolista del cuadro santafesino.

Con la ventaja, Las Parejas retrocedió unos metros, cedió el control de la pelota y apostó a los espacios abiertos para filtrar contragolpes. Las propias limitaciones del local le dieron vida a un Escobar que, con muy pocas luces e ideas, salió a buscar el arco rival. Tuvo un par de chances claras, pero las excelentes intervenciones de Felipe San Juan y la falta de sintonía fina ahogaron el grito de empate.

En el final la tensión fue creciendo. Un poco por el repliegue de Sportivo, otro tanto por el ingreso de un Lionel Toloza atrevido y encarador. Aunque Atlético arrinconó al Lobo con centros a la olla, no le alcanzó. En el tramo final de la etapa clasificatoria, al Fucsia se le reducen las chances de sumar puntos que lo alejen del fondo de la tabla. En la próxima fecha recibe a El Linqueño, un rival directo por la permanencia. Será un partido clave para el futuro del sueño federal.

Síntesis



Sportivo Las Parejas: Felipe San Juan, Marcos Fissore, Agustín Zanoni, Maxi Pollacchi, Joaquín Valenzuela, Alexis Schmidt, Nadir Hadad, Aaron Martínez, Ignacio González, Lautaro Laborie y Gonzalo Schonfeld. DT: Lucas Baldino



Cambios: Julián Gauna x Zanoni, Emilio Suárez x Laborié, Alan Maciel x Hadad y Guillermo Villalba x Pollacchi



Atlético Escobar: Facundo Sánchez, Dante Verón, Matías Billordo, Osías Barreto, Axel Juárez, Hugo Paniagua, Nicolás Cupolo, Lucas Núñez, Nahuel Luna, Tomás Portillo y Ramón Villalba. DT: Luciano Ábalos



Cambios: Martín Sosa x Luna, Agustín Lezcano x Cupolo, Lucas Mercado x Juárez, Lionel Toloza x Villalba y Nicolás Kilanowski x Portillo



Gol: 32´PT Zanoni (SLP)



Amonestados: Zanoni, Pollacchi, Schmidt y Hadad (SLP); Portillo (AE).



Árbitro: César Ceballo