Punto de Encuentro: la nueva iniciativa que llevará todos los servicios municipales a cada barrio

Desde la semana próxima, la Municipalidad de Escobar pone en funcionamiento Punto de Encuentro, una nueva política pública de cercanía con los vecinos con el objetivo de facilitarles la realización de trámites y la solución a muchas de sus demandas en sus propios barrios.



Para ello, se montarán operativos semanales con la presencia de todas las áreas de gobierno: Salud, Seguridad, AMIP, Infraestructura, Desarrollo Social, Atención al Vecino, Zoonosis, Espacios Públicos, Acceso a la Justicia y Tránsito y Transporte, entre otras.



El primero de ellos será el próximo martes 9 de junio, de 9 a 14 horas, en la Plaza Néstor Kirchner del barrio La Chechela (Felipe Boero y Córdoba, Belén de Escobar). El cronograma previsto incluye la continuidad de Punto de Encuentro el 16 de junio en el Club Águilas de Plata del barrio Amancay de Maquinista Savio, el 23 de junio en el polideportivo del barrio Doña Justa de Ingeniero Maschwitz y el 30 de junio en la Plaza Sarmiento del barrio Villa Angélica de Garín. Cada fecha puede ser reprogramada por cuestionadas climáticas y el cronograma del mes de julio se información en los próximos días.



“Gobernar es transformar, pero, sobre todo, gobernar es estar cerca. Por eso, desde el primer día de nuestra gestión pusimos en marcha los Operativos Territoriales y ahora ampliamos ese servicio con el programa Punto de Encuentro. Para nosotros no es solo un despliegue logístico de las áreas municipales sino, fundamentalmente, una herramienta que consideramos muy importante para simplificarles a los vecinos y vecinas el acceso a una gran cantidad de servicios”, expresó el intendente Ariel Sujarchuk.



TODOS LOS TRÁMITES QUE SE PUEDEN REALIZAR



SALUD: vacunas de calendario, la firma de la libreta de ANSES, tests rápidos de glucosa, VIH y sífilis y atención en el consultorio de clínica médica para adultos (con cupos limitados). También estará el tradicional operativo de zoonosis y habrá talleres de RCP dictados por Defensa Civil.



DESARROLLO SOCIAL: gestión de Pase Libre Multimodal y exención de pago de peajes, asesoramiento sobre pensiones y Certificado Médico Oficial; sobre prevención de violencia institucional, acompañamiento ante situaciones de violencia por motivos de género, gestión de recursos a familias en situación de vulnerabilidad e información sobre el Programa Entramados, que consiste en asistencia a jóvenes en situación de vulnerabilidad socio penal



SEGURIDAD: Adhesión a Ojos y Oídos en Alerta, solicitudes de alarmas vecinales y atención general de consultas



AMIP: se podrán gestionar planes de pagos, la adhesión a la Boleta Digital y débito automático, y exenciones de tasas en los casos que corresponda.



ATENCIÓN AL VECINO: se realizará la recepción de trámites y reclamos, y gestiones a través del chatbot municipal Flora



TRÁNSITO Y TRANSPORTE: trámites digitales para habilitaciones, descarga de las apps Mi Bus y Estacionamiento Medido, atención de reclamos y sugerencias para el transporte público y turnos para licencias de conducir



PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y ESPACIOS PÚBLICOS: consultas sobre regularización dominial, inscripción al Registro Único de Demanda Habitacional, pedidos de poda y limpieza de microbasurales, recepción de residuos electrónicos, chipeo y leña social. Además, personal de Escobar Sostenible brindará atención y asesoramiento



INFRAESTRUCTURA: en cada jornada de Punto de Encuentro realizará una intervención en el barrio con equipos de mejoramiento de calles y control de alumbrado



Además de los servicios específicos de cada área, habrá disponibles para los vecinos operativos de Zoonosis, Tramitación de SUBE y Boleto Estudiantil, puntos de atención de Presupuesto Participativo y de la red CONECTA, Portal de Empleo, Soluciones en un Click, gestiones de Escobar 360, consultas sobre IPS Hospital Provincial Dr. E. Erill, actividades recreativas, culturales y deportivas, talleres de teatro BEC, asesoramiento para personas migrantes y para la obtención de DNI



En cada jornada de Punto de Encuentro estará presente también la Red Comunitaria, el mercado itinerante de alimentos y productos con precios populares que incluye la venta de la garrafa social.