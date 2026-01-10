Belén de Escobar: Ingreso a robar a un comercio y fue detenido

Un sujeto ingresó a robar en un local de artículos de caza y pesca de avenida 25 de Mayo y Carlos Pellegrini, a la entrada de Escobar.

Según datos policiales el malviviente ingresó al comercio haciendo un hueco en la vidriera, y tras alzarse de varias armas expuestas para la venta y bolsos, donde cargó lo sustraído (réplicas de pistolas, revólveres y armas largas) para posteriormente darse a la fuga.

El rápido accionar de agentes del Comando de Patrullas y de la Policía Motorizada Municipal, que fueron advertidos tras un llamado al 911, hizo que lograran interceptar y reducir al sujeto para luego ser detenido en Bernardo de Irigoyen y Travi.

El sujeto fue identificado como Raúl Bernardo Villar (35) quien gracias a su «singular vestimenta» fue claramente reconocido por la policía mientras huía.

El dueño del comercio pudo observar la maniobra del delincuente gracias a una cámara de seguridad que era monitoreada en directo por él y fue quien dio aviso a las autoridades.

El detenido fue trasladado a Comisaría Escobar 1ra. imputado en una causa por «Tentativa de Robo».