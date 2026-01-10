Pilar: Intentó robar una camioneta en una estación de servicio, fue reducido y entregado a la policía

El hecho tuvo lugar en la estación de servicio Shell ubicada en el kilómetro 57,500, mano a Provincia, partido de Pilar. Allí, un hombre de 52 años que se encontraba estacionado con su camioneta Dodge RAM fue sorprendido por un sujeto que del lado del acompañante intentó abrir el rodado violentando el picaporte de la puerta.

Dada la situación, el conductor descendió del vehículo y con la ayuda de dos empleados del lugar logró reducir al ladrón hasta la llegada de la policía. Se trata de un sujeto de 40 años de nacionalidad chilena, domiciliado en José C. Paz.

Tras la intervención del Comando de Patrulla de Pilar, el delincuente fue trasladado a la Comisaría 8va. de Agustoni.

La causa fue caratulada como «Tentativa de robo».