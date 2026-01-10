Maquinista Savio:  Hurto automotor resultó ser falsa denuncia

Luego de una denuncia de hurto de una camioneta Volkswagen Suran, color gris, dominio FYB754, ocurrida el pasado 2 de enero, personal policial se aboco a la investigación del caso estableciendo que se trataría de una falsa denuncia.

En el día de ayer, personal de la Comisaria de Maquinista Savio junto con personal de la Subcomisaria El Cazador, Escobar2da., Escobar 5ta. Y la colaboración de Policía municipal de Escobar llevaron a cabo un allanamiento librado por el Juzgado de Garantías Nº4 de Escobar en una vivienda ubicada en Almirante Brown sin número y el Arroyo, arrojando resultado positivo ya que en dicho lugar lograron secuestrar la mencionada camioneta y además secuestraron partes de una VW Suran con grabado ITL351, con pedido de secuestro activo de la comisaria Escobar 3ra., restos de camioneta Renault Trafic con grabado de autopartes UGF052, con pedido de secuestro activo de la Comisaria San Isidro 10ma., y un automóvil BMW modelo 325i, color gris, con grabado IGR593, con llaves colocadas y documentación, quedando todo a disposición fiscal.

Se abrió una causa por “Hurto Automotor y Encubrimiento Agravado” a los moradores del lugar allanado, que fueron identificados como Manuel Sisti (54) y Claudio Corvalan (29), con intervención de la Ayudantía fiscal de Maquinista Savio.