Atlético Escobar está en semifinales y ahora enfrenta al poderoso Unidos de Olmos

Hacer historia es lo que se propuso Atlético Escobar esta temporada. Y vaya si lo está consiguiendo: ya está en semifinales de la Bonaerense Norte del Torneo Regional Federal Amateur después de cerrar un 4-0 global ante Napoli Argentino. El próximo domingo será el turno de Unidos de Olmos, quien viene de eliminar -con un muy polémico arbitraje de por medio- a un peso pesado como Regatas de San Nicolás.



Los dirigidos por Darío Bringas rápidamente acabaron con cualquier atisbo de remontada por parte del Celeste de Ranelagh. A los 16 minutos, una jugada de laboratorio entre Tomás Portillo y Nicolás Cupolo sentenció el 1-0. Asunto liquidado y confirmación de que Atlético dominó la serie de punta a punta. Se bancó patadas y trompadas en su visita al Sur e impuso el ritmo en Deportivo Armenio.



La eficacia para jugar la pelota parada, el poder ofensivo de sus defensas (Cupolo y Dante Verón son los goleadores del equipo, ambos con 5 tantos), el salto de calidad que brindan Eliseo Aguirre y Lucas Núñez y la enorme presencia de Lucas Álvarez para achicar el arco a los rivales son los puntos fuertes que dejaron la ida y revancha de Cuartos. En el debe: ajustar la sintonía fina en la definición y cerrar filas entre líneas para no volver a sufrir los encares y gambetas de un rival hábil y rapidito como Lucio Ferraro.



Con todas estas certezas, a partir del próximo domingo Atlético se medirá contra Unidos de Olmos, un club con más de 75 años de vida, tricampeón de la Liga Amateur Platense y que en las últimas temporadas invirtió mucho dinero en infraestructura y futbolistas para ingresar en las competiciones oficiales de AFA.



Formaciones



Atlético Escobar: Lucas Álvarez; Franco Díaz, Dante Verón, Matías Rodríguez; Juan Vila, Lucas Mercado, Eliseo Aguirre, Nicolás Cupolo; Lucas Núñez, Tomás Portillo; y Nahuel Luna. DT: Darío Bringas.



Luego ingresaron Braian Ceballos, Lucas Matas, Esteban Pipino, Patricio Diez y Tomás Islas.



Napoli Argentino: Nicolás Naranjo, Franco Cassulo, Alexis Terry, Lucio Ferraro, Tomás Modzelevsky, Bautista Pizzi, Juan Ignacio Castro, Román González, Nahuel Peralta, Lucas Busto y Matías Arriola. DT: Cristian Lavagnino y Pablo Loyola.



Luego ingresaron Braian Álvarez, Thomas Comas, Iago Paz, Lucas Salvatori y Aron Molinas.