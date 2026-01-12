Escobar, entre los 8 distritos de mayor crecimiento en el índice CUD

El Municipio de Escobar se ubicó como el octavo distrito de mayor crecimiento en 2025 entre los 135 partidos de la Provincia. Este dato surge en base al Coeficiente Único de Distribución (CUD), el índice que establece la provincia de Buenos Aires para evaluar las gestiones municipales y así poder distribuir la coparticipación y los fondos especiales entre los distritos bonaerenses.



“Cada año Escobar se destaca por obtener un nuevo récord y esto no es casualidad sino fruto de la eficiencia en la gestión de nuestros equipos profesionales y de un crecimiento sostenido. Todo este trabajo, que llevamos adelante con responsabilidad y transparencia, redunda en más recursos para nuestros vecinos y vecinas”, sostuvo el intendente.



Con un índice de 1,78610, el más alto de su historia, Escobar aumentó un 5,1% su performance respecto a los doce meses anteriores. En tanto, si se contabilizan los 10 años de gestión del intendente Ariel Sujarchuk, tomando los registros de 2016 a 2025, Escobar pasó del puesto 38º al 17º en la tabla general y escaló 21 lugares, lo cual le permitió incrementar progresivamente su coparticipación.



“En diez años transformamos Escobar. Y ahora, a pesar de la delicada situación económica del país y de un gobierno nacional que renunció a cualquier obra pública, vamos a profundizar la transformación y traer más progreso a nuestro distrito para que vivamos cada día mejor», concluyó Sujarchuk.