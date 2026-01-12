Primer balance del Plan de Ordenamiento de Tránsito: «Los cambios ya están dando buenos resultados»

A diez días de la puesta en marcha del Plan Integral de Ordenamiento de Tránsito y Movilidad Urbana, el secretario de la Agencia Municipal de Tránsito y Transporte, Luis Balbi, aseguró que la implementación muestra resultados positivos, aunque reconoció que en algunos sectores la adaptación fue más lenta y requiere seguimiento.



En ese marco, el Municipio realizó un primer balance de las modificaciones, que reorganizaron sentidos de circulación, estacionamiento y colectoras en más de 80 cuadras del distrito. Según explicó Balbi, los primeros días permitieron detectar mejoras sustanciales en la circulación, pero también hubo zonas donde fue necesario reforzar la presencia de agentes de Tránsito en las calles.



“En términos generales, los cambios tuvieron buena aceptación y ya se empiezan a notar resultados en la fluidez vehicular”, señaló el funcionario, y aclaró que la adaptación no fue uniforme en todo el distrito. En ese sentido, Balbi indicó que una de las zonas donde se registraron mayores dificultades iniciales fue en en el cruce de Panamericana e Inmigrantes, debido al volumen de tránsito y a la reorganización de sentidos. “Ahí hubo más consultas y necesidad de acompañamiento, aunque enseguida se vieron los beneficios de tener las colectoras de mano única”, explicó.



En contraste, destacó que en el centro de Garín la adaptación fue más rápida. “Los cambios se entendieron sin mayores problemas y la circulación empezó a ordenarse en poco tiempo”, afirmó.



Respecto al transporte público, Balbi señaló que el plan implicó ajustes en recorridos y paradas, que están siendo evaluados de manera permanente. “Vamos haciendo correcciones cuando es necesario, con el objetivo de mejorar la circulación general”, indicó.



En otro orden, consultado sobre uno de los reclamos más frecuentes de los vecinos relacionados con la idea de generar un egreso directo de la localidad en complemento con el cambio de mano de la calle César Díaz, el funcionario aclaró que «crear un paso a nivel en la calle Los Lazaristas no depende del Municipio, sino del gobierno nacional, a través de Trenes Argentinos, ante quienes se realizó gestiones en reiteradas oportunidades”, explicó Balbi.



Finalmente, recordó que el Plan Integral de Ordenamiento de Tránsito y Movilidad Urbana contempla un período de análisis de 90 días. “Vamos a seguir escuchando a vecinos y comerciantes, evaluando lo que funciona y corrigiendo lo que haga falta. En unos 50 días, aproximadamente, tendremos una foto más cercana a la realidad de la circulación con la vuelta del receso escolar», afirmó.



Toda la información detallada sobre los cambios de circulación y estacionamiento se encuentra disponible en www.escobar.gob.ar/ nuevosentidovial .