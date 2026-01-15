Bocha de promociones: Escobar celebra el Día de las Heladerías

Con descuentos de hasta el 50%, 2×1 y precios especiales, Escobar se prepara para una nueva edición del Día de las Heladerías.



La propuesta será el miércoles 28 de enero y habrá propuestas para todos los gustos, con combos especiales como 3×2 y 2×1 en cuartos, vasos comestibles y helados de tres bochas; descuentos de hasta el 50% en cuartos de helado; precios promocionales en kilos con beneficios por compra múltiple; y ofertas especiales en mostrador por tiempo limitado.



Hasta el momento, 12 heladerías de Belén de Escobar, Garín, Ingeniero Maschwitz y Matheu ya confirmaron su participación, y se espera que más comercios se sumen en las próximas semanas. Toda la información actualizada, con el listado de locales adheridos y sus promociones, se puede consultar en www.escobar.gob.ar/heladerias.



La iniciativa, que ya se realizó el año pasado con más de 30 comercios adheridos y una muy buena concurrencia, busca potenciar el consumo local y acompañar al sector comercial, ofreciendo a la comunidad una propuesta atractiva para disfrutar en familia o con amigos.