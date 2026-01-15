Fiebre de sábados por la noche: vuelven las Peatonales de Verano a Escobar

Durante enero y febrero, vuelven Las Peatonales de Verano al partido de Escobar, una propuesta cultural y recreativa que se desarrollará los sábados en distintas localidades del distrito, con acceso libre y gratuito.



La iniciativa invita a vecinos y vecinas a disfrutar de espacios públicos transformados en puntos de encuentro, desde las 18 hasta las 23 horas, con shows en vivo, feria de emprendedores y emprendedoras, patio gastronómico y múltiples actividades al aire libre para toda la familia.



Las actividades comenzarán el sábado 17 de enero en la plaza La Madre y el Niño de Maquinista Savio (Boulevard 5 de Junio y Ruta 26), continuarán el sábado 24 en Matheu (Canesi y Mitre) y el sábado 31 en el Paseo Mendoza de Ingeniero Maschwitz (desde Los Rosales hasta El Dorado), seguirán el sábado 7 de febrero en Garín (Boulevard Presidente Perón y Libertad) y, al mismo tiempo, en Loma Verde (Colectora Oeste entre Los Álamos y Las Araucarias). Finalizarán el sábado 28 de febrero nuevamente en Matheu.



Las Peatonales de Verano buscan fomentar el encuentro comunitario, impulsar el comercio local y ofrecer propuestas culturales en cada localidad, consolidándose como una de las actividades destacadas del verano en el distrito.