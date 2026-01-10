Aprendé en el verano: talleres gratuitos en cada Punto Joven 

Los vecinos y vecinas que quieran aprovechar el tiempo libre este verano pueden acercarse a los talleres gratuitos que ofrece cada Punto Joven durante las vacaciones. Se dictarán distintos cursos como manicuría, gastronomía y alfabetización digital para todas las edades. En este comienzo, el intendente interino Carlos Ramil visitó el Punto Joven de Ingeniero Maschwitz y el taller de Seguridad Vial que se realiza en el Teatro Seminari.



“Tras el desfinanciamiento del Gobierno Nacional, el Municipio decidió sostener estos talleres y seguir apostando a la formación, el desarrollo de habilidades y el acceso al trabajo en cinco localidades. Por eso las ofertas continúan durante todo el año con propuestas para todas las edades”, expresó Ramil.



El Punto Joven de Belén de Escobar (Pasteur y Lauría) ofrece talleres de creación de jabones artesanales, porcelana fría y mosaiquismo, mientras que en el de Matheu (Marullo y Cerruti) habrá de arte terapia, creación de sahumerios y actividad física. En el de Ingeniero Maschwitz (La Pista 548), los talleres serán de porcelana fría, gastronomía y manualidades.



Además, en el Punto Joven de Maquinista Savio (Los Claveles 1920), hay cursos de armado de jabones artesanales, alfabetización digital y de manualidades como bordado, pintura en tela y costura a mano. Por último, en el de Garín (Boulevard Presidente Perón 450), los cursos son de computación, telar y manicuría.



Quienes deseen inscribirse u obtener más información deberán ingresar a la plataforma Escobar 360 (www.escobar360.gob.ar), en la solapa Punto Joven Verano.