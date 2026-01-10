Más de 500 vecinos disfrutan de las Colonias de Verano para adultos mayores y personas con discapacidad

El intendente interino Beto Ramil participó de las actividades de la Colonia Municipal de Verano para Adultos Mayores, que cuenta con 457 inscriptos, y visitó la Colonia Municipal para Personas con Discapacidad de la que participan 70 vecinos y vecinas de Escobar.



“Esta es una política del Estado municipal que llevamos adelante desde hace tiempo junto al equipo de Deportes y de Adultos Mayores que, con profesionalismo y dedicación, trabajan día a día para llevarles alegría a quienes nos legaron este hermoso Escobar. Para los que trabajaron toda una vida y que ahora tienen todo el derecho a disfrutar”, expresó Ramil.



Durante cada jornada de la Colonia de Adultos Mayores, en grupos reducidos y con la asistencia de profesores especializados y personal de enfermería, las personas realizan natación, talleres de arte, aquagym, yoga, caminatas, juegos recreativos, tejo y ajedrez, entre otras actividades. La colonia se desarrolla de lunes a viernes de 9 a 12 horas en el Club Italiano de Loma Verde y se extenderá hasta el 29 de enero.



La Municipalidad comenzó esta iniciativa en 2018 con solamente 30 inscriptos y con un cronograma de dos días por semana. Gracias a la inversión municipal, la propuesta creció en cantidad de asistentes, actividades, infraestructura y comodidades. Debido a la gran concurrencia de nuevos vecinos y vecinas, se pusieron a disposición ómnibus para facilitar el traslado de todas las personas.



Luego, Ramil visitó el Club de Kayak de Belén de Escobar que contó con una actividad recreativa de la Colonia Municipal para Personas con Discapacidad. Allí, los colonos pudieron experimentar la navegación y el contacto con el agua en un entorno controlado y seguro en el marco de un convenio con la entidad Kayak Escobar. Este año la colonia, que se desarrolla en el Club de Amigos del predio Incahuasi de Matheu, tiene 70 inscriptos con propuestas adaptadas de talleres, deportes adaptados y actividades de socialización.



“Quiero felicitar al área de discapacidad y a todo el equipo de deporte con el que trabajamos constantemente con mucho compromiso y mucho amor por un Escobar que sostiene y defiende la inclusión”, finalizó Ramil.