Finde en Escobar: Peatonal Ochentosa y los últimos estrenos de cine son algunos de los eventos destacados

Como cada fin de semana, la Municipalidad de Escobar ofrece distintas actividades para disfrutar con amigos o en familia, entre las que se destacan películas para todos los gustos y una nueva edición de la Peatonal Ochentosa, además de otras propuestas culturales.



Las actividades comienzan este viernes en la Granja Educativa Don Benito y el Parque Aéreo Aventura (Mendoza e Independencia, Ingeniero Maschwitz) donde se puede interactuar con diferentes animales, conocer el sistema de vida rural y disfrutar de atracciones como puentes colgantes, palestras de escalada y circuito de tirolesas tanto para grandes como para chicos. La Granja abre en el horario habitual de miércoles a domingo de 9 a 17 mientras que el Parque Aéreo abre de 9 a 16. También se puede conocer el Jardín Japonés (Alberdi y Spadaccini, Belén de Escobar), de 10 a 18 horas.



El sábado, a partir de las 18 horas, se realizará una Peatonal Ochentosa en Belén de Escobar (Hipólito Yrigoyen y Av. Tapia de Cruz) con una feria de emprendedores, food trucks, shows en vivo y un cierre musical a cargo de DJ Marx y Nos Gustan los ‘80. Además, durante todo el día, se podrá disfrutar de los últimos estrenos cinematográficos en el Teatro Seminari Cine Italia (Mitre 451, Belén de Escobar), con proyecciones de “Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados” a las 13 horas, “Zootopia 2” a las 15:30 horas, “Avatar: Fuego y Cenizas” a las 18 horas, y “Primate” a las 22 horas.



Por último, el domingo desde las 11 horas habrá múltiples actividades en el Mercado del Paraná (Ruta 25 y Camino de Los Pescadores, Belén de Escobar) con shows en vivo para toda la familia.