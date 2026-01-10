Provincia creó un programa para prevenir y abordar la violencia de género

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires creó el Programa de Prevención y Abordaje de las Violencias por Razones de Género y aprobó un Protocolo Específico para la Prevención y el Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género, que regirá en todas las áreas del organismo.

La medida fue formalizada mediante la Resolución 1184, publicada este miércoles en el Boletín Oficial bonaerense con la firma del ministro Gabriel Katopodis y se enmarca en la normativa nacional e internacional en materia de derechos humanos, igualdad y no discriminación, así como en las leyes provinciales vigentes sobre violencia de género y violencia laboral.

Violencia de género: la provincia de Buenos Aires aplica programa institucional de prevención

Según se detalla en los considerandos, el programa tiene como objetivo prevenir, erradicar y abordar de manera integral las situaciones de violencia por razones de género, tanto en el ámbito laboral como en contextos domésticos, promoviendo un cambio cultural institucional y la incorporación transversal de la perspectiva de género en las políticas del Ministerio.

La resolución designó a la Dirección Provincial de Género y Diversidad en Infraestructura y Servicios Públicos como autoridad de aplicación del programa, con facultades para dictar normas reglamentarias u operativas necesarias para su ejecución.

En tanto, la Dirección Delegada de la Dirección Provincial de Personal fue establecida como autoridad de aplicación del protocolo específico, encargado de estandarizar los procedimientos de intervención y acompañamiento.

El texto oficial destaca que el Ministerio cuenta con un Equipo Interdisciplinario, conformado previamente, integrado por profesionales idóneos en abogacía, psicología y trabajo social, que tendrá a su cargo el abordaje, la orientación y el seguimiento de las situaciones de violencia por razones de género que se presenten en el organismo.

La resolución remarca que la iniciativa se articula con las políticas del Ministerio de Mujeres y Diversidad, órgano rector en materia de género en la provincia, y con el Protocolo Marco para la prevención, intervención y abordaje integral de las violencias laborales en el sector público provincial, aprobado en 2025.