Ya se puede iniciar el trámite para el Certificado Único de Discapacidad a través de Flora

La Municipalidad de Escobar incorporó un nuevo servicio digital que facilita el acceso al Certificado Único de Discapacidad (CUD). A partir de ahora, el trámite puede iniciarse a través de Flora, el chatbot oficial del Municipio, enviando un WhatsApp al 11 6813-1202. De esta forma se suma una alternativa digital a un proceso que antes era 100% presencial.



El CUD acredita la discapacidad de una persona y permite acceder a derechos y prestaciones que brinda el Estado. Para iniciar el trámite, hay que comunicarse con Flora, de lunes a viernes de 8 a 13.30 horas, escribiendo la palabra “CUD” o expresando la necesidad de tramitarlo.



Al iniciar la conversación, Flora desplegará un menú con la leyenda “¿Te cuento más sobre el CUD?” y las opciones “¿Cómo sacarlo?”, “Extravié el CUD”, “¿Para qué sirve?” y “Sacar turno”.



Si se va iniciar el trámite desde cero y no se cuenta con la documentación, se debe hacer click en “Cómo sacarlo” y seguir el paso a paso. El sistema enviará la planilla de solicitud con carácter de declaración jurada que debe firmar la persona evaluada o, en caso de menores de edad, sus padres o tutores. Luego dará la opción de señalar el tipo de discapacidad para enviar la planilla correspondiente, a completar por un médico especialista.



Una vez que la documentación esté completa, se puede elegir directamente la opción “Sacar turno”. Flora solicitará adjuntar las imágenes del DNI de la persona evaluada, la declaración jurada completa y legible, las planillas correspondientes y los estudios médicos complementarios en caso de corresponder.



Un integrante de la Junta Médica revisará la información enviada y si la documentación es correcta, se asignará el turno para la evaluación presencial en el Polo Sanitario Canesi de Matheu; si falta algún requisito, será solicitado por el mismo medio.



El Certificado Único de Discapacidad es gratuito, personal y privado. Además, quienes ya cuenten con el CUD en formato papel pueden acceder a su versión digital a través de la aplicación Mi Argentina.



Flora utiliza inteligencia artificial generativa para brindar una comunicación más dinámica, clara y sencilla. Además del trámite del CUD, permite sacar turnos para especialidades médicas y estudios por imágenes del sistema de salud municipal, así como consultar los resultados de los estudios realizados.