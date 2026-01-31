Finde en Escobar: la Peatonal Ochentosa y la Peatonal de la calle Mendoza son los eventos destacados

Se viene un nuevo fin de semana en el partido de Escobar, cargado de múltiples actividades para disfrutar con amigos o en familia, entre las que se destacan la Peatonal Ochentosa en Belén de Escobar y la Peatonal de Verano en Ingeniero Maschwitz, además de otras propuestas culturales.



Las actividades comienzan este viernes en el Teatro Seminari Cine Italia (Mitre 451, Belén de Escobar), con una variada cartelera cinematográfica. A las 15 horas se proyectará “Avatar: Fuego & Cenizas”, mientras que a las 19 horas habrá funciones de “Las Aventuras de Winnie Pooh” (Sala B) y “¡Ayuda!” en formato 3D. A las 20:30 horas se presentará “Anastasia” (Sala B) y, a las 21:30 horas, “¡Ayuda!” en formato 2D. Las funciones de la Sala B son gratuitas, con retiro previo de entradas en boletería, sujetas a la capacidad de la sala.



El sábado, el cine continuará con propuestas para todas las edades. A las 16:30 horas se proyectará “Zootopia 2”; a las 18 horas, “High School Musical” (Sala B); y a las 19 horas habrá una nueva función de “¡Ayuda!” en 3D. A las 20:30 horas se presentará “La Tienda del Horror” (Sala B) y, a las 21:30 horas, “¡Ayuda!” en formato 2D. Al igual que el viernes, las funciones de la Sala B serán gratuitas con retiro de entradas en boletería.



Ese mismo sábado, a partir de las 18 horas, se realizará la Peatonal Ochentosa en Belén de Escobar (Hipólito Yrigoyen y Av. Tapia de Cruz), con feria de emprendedores, food trucks, shows en vivo y un cierre musical a cargo de DJ Marx y Nos Gustan los ’80. También desde las 18 horas se desarrollará la Peatonal de Verano en Ingeniero Maschwitz, sobre la calle Mendoza entre Los Rosales y El Dorado, un espacio para disfrutar de artistas locales, puestos gastronómicos y actividades recreativas al aire libre.



Por último, el domingo la agenda cultural continuará en el Teatro Seminari Cine Italia. A las 15 horas se proyectará “Avatar: Fuego & Cenizas”; a las 19 horas habrá funciones de “¡Ayuda!” en formato 3D y de “Batman (1966)” en la Sala B; y a las 21 horas se presentará “SCREAM”, también en la Sala B.