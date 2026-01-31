Este domingo Atlético Escobar juega la primera final contra Colón en Chivilcoy

Se le presenta un enorme y hermoso desafío a Atlético Escobar. Este domingo, desde las 20.30 horas, jugará en Chivilcoy ante Deportivo Colón la primera final de la Zona Pampa Bonaerense Norte del Torneo Regional Federal Amateur, con el arbitraje de Darío Sandoval, de Concordia. La revancha será una semana después, en Deportivo Armenio. En caso de igualdad en puntos y diferencia de goles, no habrá alargue y la llave tendrá definición por penales.



En su primera participación en una competición nacional organizada por AFA, Atlético llega a esta instancia después de haber eliminado al poderoso Unidos de Olmos en semifinales. Tiene un récord de nueve victorias y tres empates, con 20 goles a favor y tres en contra. Dante Verón y Nicolás Cupolo son los goleadores del equipo, ambos con cinco tantos. El espíritu colectivo, la aplicación táctica, la solidez defensiva y las variantes ofensivas al jugar la pelota parada son los argumentos que llevaron a los dirigidos por Darío Bringas a esta definición.



Enfrente está Deportivo Colón, un equipo histórico de la categoría y constante animador de los torneos locales de Chivilcoy, una de las ligas más fuertes de la provincia. En 2024 alcanzó la final regional -perdió ante Camioneros- y ahora vuelve a competir por el ascenso al Federal A, plaza que en los últimos años lograron dos rivales directos de la ciudad: Independiente y Gimnasia. El Sabalero no quiere ser menos que ellos.



Dirigido por Diego Herrera, el récord de Colón en esta edición del TRFA es muy bueno: fue primero en su grupo con tres victorias y tres empates. Después dejó en el camino a Argentino de Chacabuco en Octavos, a Racing de Pergamino en Cuartos y a Villa Belgrano de Junín en semifinales. Su columna vertebral se basa en la seguridad de Daniel Cañameras bajo los palos, en el despliegue de Iago Arribillaga para ecualizar defensa y mediocampo, en la explosión ofensiva de Leandro Ríos y en el manejo de tiempos de Marcos Sanabria, experimentado jugador de la categoría.





Salvo la región Norte, que ya conoce a su campeón (Tucumán Central venció por penales a Talleres de Perico), este fin de semana comienzan a definirse los mejores de cada región. En la Sur, La Amistad de Cipolletti enfrenta a Boxing de Río Gallegos. En la Cuyo, FADEP de Mendoza pelea con Estudiantes de San Luis. En Centro, General Paz Juniors de Córdoba espera por Central Argentino de La Banda (Santiago del Estero). En Litoral Sur, Ben Hur de Rafaela se mide con Juventud Unida de Gualeguaychú. En Litoral Norte, Defensores de Puerto Vilelas (Chaco) compite con Guaraní Antonio Franco, de Posadas. Finalmente, en la Pampa Bonaerense Sur, juegan Ferro de General Pico y Racing de Olavarría.