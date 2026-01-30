Comunicadores Seriales” a punto de agotar su primera edición, cumple su compromiso solidario con APANNE

La primera edición de “Comunicadores Seriales”, el libro que marca el debut editorial de RCE Ediciones, está a punto de agotarse gracias a la extraordinaria respuesta del público. Esta excelente recepción no solo refleja el profundo interés de la comunidad por conocer y preservar las historias de los protagonistas de los medios de comunicación, sino que también ha permitido concretar un importante compromiso solidario: RCE Ediciones ya efectuó la entrega a APANNE (Asociación de Padres y Amigos del Niño Neurológico de Escobar) de parte de la recaudación obtenida por la venta de ejemplares. La colección “Comunicadores Seriales” representa el registro de los protagonistas de la radiofonía escobarense relatada en primera persona. Este primer volumen, que inaugura el catálogo de RCE Ediciones –nuevo emprendimiento editorial de Radio Cromo Escobar–, cuenta con la colaboración de seis prestigiosos comunicadores que marcaron su huella en el medio: Maritza de la Cruz, Graciela Zorrilla, Paula Geerneck, Andrés Lamagni, Carlos Maipah y Favio Fontana. “Estamos muy felices con la respuesta que ha tenido el libro. Que la edición esté próxima a agotarse demuestra el cariño y el interés de la comunidad por sus comunicadores. Y poder concretar esta entrega a APANNE es muy significativo para nosotros, porque refleja el espíritu de compromiso social que tiene Radio Cromo Escobar. Sabemos que es un gesto que no cambiará su difícil situación, pero que sí intentará movilizar a otros a que colaboren con la institución. Esperamos que así sea”, destacó Martín Pozzo, director de Radio Cromo Escobar. La presentación oficial El camino comenzó el pasado 20 de diciembre de 2025, cuando la sala B del Teatro Seminari (Mitre 451, Escobar) fue el escenario de la presentación oficial del libro. La convocatoria superó todas las expectativas y el espacio se vio colmado en su capacidad, reflejando desde el primer momento la motivación de la comunidad por sus protagonistas de la comunicación escobarense. En aquel evento, cada uno de los seis comunicadores que integran esta primera entrega compartió con emoción su experiencia de participar en el proyecto literario, narrando anécdotas sobre el proceso de escritura y reflexionando sobre el significado de plasmar sus trayectorias en las páginas del libro. Los relatos personales conmovieron al público presente, que pudo conocer de cerca las historias detrás de las voces que acompañaron y siguen acompañando a generaciones de escobarenses. La presentación contó con la destacada participación de Antonio Mastronardi y Lorena Iacouzzi, quien presentó a APANNE (Asociación de Padres y Amigos del Niño Neurológico de Escobar), la organización que sería beneficiaria de parte de la recaudación obtenida por la venta de ejemplares. Asimismo, el editor y escritor Cristián Trouvé enriqueció la jornada con su palabra, aportando su visión sobre el valor de esta iniciativa editorial. El evento, de entrada libre y gratuita, se consolidó como un verdadero encuentro comunitario que celebró la memoria radiofónica local y el compromiso social, pilares fundamentales de RCE Ediciones. Hoy, a casi dos meses de aquella presentación, el éxito de ventas ratifica el acierto de la propuesta y permite a Radio Cromo Escobar concretar su responsabilidad solidaria, demostrando que la cultura y la acción social pueden ir de la mano.

Contacto para adquirir el libro: WhatsApp 348 4532083 – Martín Pozzo – Radio Cromo Escobar