Manuel Alberti: Denuncian a un hombre de 76 años por abusar de su nieta, sobre quien tenía la guarda

Un hombre de 76 años fue detenido en las últimas horas, tras haber sido acusado por su nieta de 17 años de abusarla sexualmente en reiteradas oportunidades. El hombre tenía la guarda de la menor.

El pasado 23 de enero, la madre de la víctima e hija del presunto abusador, llegó a la Comisaría de Manuel Alberti para denunciar lo sucedido. Según el relato de la mujer de 34 años, su hija le envió un mensaje mediante Whatsapp en el que le decía que estaba cansada de vivir con su abuelo dado los reiterados abusos a los que era sometida.

Cabe aclarar que el acusado tenía la guarda de la menor desde hacía 10 años y compartían una vivienda ubicada sobre la calle Santa María, mientras que la madre de la joven habitaba en una casa contigua, dentro del mismo terreno.

Con colaboración de la Comisaria de la Mujer se inició una investigación judicial y en la tarde del martes, ante las pruebas recolectadas se logró certificar los dichos de la menor por lo que en un allanamiento de urgencia, se concretó la detención del imputado.

En el hecho -que continúa siendo investigado- intervino la Fiscalía de Genero de Pilar a cargo de María José Basiglio, quien dispuso las medidas judiciales respectivas y demás diligencias de rigor.

La causa fue caratulada como «Aprehensión por Abuso sexual con acceso carnal. Abuso sexual gravemente ultrajante, ambos doblemente calificados por el vínculo», por la UFI de Género de Pilar.