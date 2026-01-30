Posibilidad laboral: convocatoria abierta del Municipio para sumar agentes de Tránsito

La Municipalidad de Escobar lanzó una convocatoria laboral abierta y transparente para incorporar nuevos agentes de Tránsito que se desempeñarán en las distintas localidades del partido, en el marco del Plan de Ordenamiento de Tránsito y Movilidad Urbana puesto en marcha el pasado 2 de enero. La prioridad para cubrir los puestos de trabajo estará destinada a vecinas y vecinos de Escobar.



El plan, que incluyó cambios en los sentidos de circulación, reordenamiento del tránsito y mayor presencia en la vía pública, requiere del fortalecimiento del cuerpo de agentes para mejorar su implementación.



La búsqueda está orientada a personas de entre 18 y 40 años de edad, con estudios secundarios completos, residencia en el partido de Escobar y disponibilidad para cumplir jornadas laborales dentro del municipio.



En el marco de esta convocatoria, se incorporarán agentes caminantes, movileros y motoristas. Para los puestos de movilero y motorista será requisito contar con licencia de conducir habilitante y vigente. Las personas interesadas pueden postularse ingresando al siguiente enlace: https://zurl.to/6G2x?source= CareerSite .



Para más información, se puede concurrir a la Oficina Municipal de Empleo, ubicada en avenida 25 de Mayo 459, Belén de Escobar, de lunes a viernes de 8 a 15 horas; al Centro Cívico de Garín, en Boulevard Presidente Perón 1163; o al Centro Cívico de Matheu, ubicado en Canesi, entre Pasaje Marullo y Cerutti.