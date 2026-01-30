Escobar fortalece la seguridad local con la creación de la Coordinación Estratégica de Protección Ciudadana

Con la finalidad de crear planes preventivos que permitan agilizar respuestas eficaces ante situaciones de emergencia vinculadas a la seguridad y el tránsito, el intendente Ariel Sujarchuk creó la Coordinación Estratégica de Protección Ciudadana, un espacio donde las diversas áreas municipales de gobierno trabajan juntas, comparten información y coordinan acciones integrales junto a los vecinos y otras instituciones para solucionar problemas específicos de la comunidad.



La Coordinación Estratégica de Protección Ciudadana, cuya creación fue aprobada por el Concejo Deliberante de Escobar mediante una ordenanza, será encabezada por el secretario General del Municipio, Beto Ramil. La misma tendrá intervención frente a contingencias climáticas y actuará de manera coordinada con el Comité Operativo de Emergencia (COE) a fin de implementar las medidas correspondientes en cada caso.



En este sentido, la tarea fundamental de la Coordinación Estratégica de Protección Ciudadana será realizar un análisis, seguimiento, identificación y evaluación de las distintas posibilidades de emergencias para mejorar la prevención y los planes de trabajo ante eventuales situaciones de peligro. Para ello, recopilará información y confeccionará un mapa de posibles conflictos que permitan arribar a diagnósticos oportunos.



“Este organismo fue pensado para anticiparnos a los conflictos y llegar con antelación a abordar distintas situaciones complejas con decisiones claras y presencia concreta en cada barrio. Con la puesta en marcha de este espacio, para el cual se establecieron reuniones periódicas, podremos analizar con mayor precisión lo que ocurre en el distrito, mejorar los planes de respuesta ante emergencias y avanzar en acciones que no solo atienden las urgencias, sino que también fortalecen la prevención y el cuidado de la comunidad”, explicó Sujarchuk.