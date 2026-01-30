Salud en los barrios: vuelven los operativos territoriales de la Municipalidad

La Municipalidad de Escobar retoma en febrero los operativos sanitarios territoriales en los barrios del distrito, con el objetivo de acercar servicios de salud gratuitos y de calidad a toda la comunidad. Los mismos continuarán durante todo el año.
Durante cada jornada se brindarán vacunas de calendario y contra el Covid-19, atención pediátrica, firma de libretas sanitarias, testeos rápidos de sífilis y VIH, control de diabetes, además de promoción y control de la salud bucal. También habrá stands del área de Seguridad para adherirse al sistema Ojos y Oídos en Alerta.
Los operativos se realizarán de 9 a 13 horas, sin necesidad de turno previo, y las y los vecinos podrán acercarse de manera espontánea.
El cronograma de la primera semana de febrero será el siguiente:
2 de febrero: Pasteur y Lauría, Belén de Escobar
3 de febrero: General Paz y Sargento Cabral (CAPS Di Maio), Belén de Escobar
4 de febrero: Independencia 509, barrio Obejero Urquiza, Maquinista Savio
5 de febrero: Luis María Drago 889, Ingeniero Maschwitz
6 de febrero: 18 de Julio 875 (entre Centenario y Pueyrredón), Garín
Las próximas fechas se publicarán semanalmente en las redes sociales de la Secretaría de Salud (@salud.escobar).
