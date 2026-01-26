Asesinan a dos hermanos en el barrio Agustoni: los homicidas serían prestamistas

Dos hermanos, un hombre de 34 años y una mujer de 22, fueron asesinados a tiros en una vivienda del barrio Agustoni de Pilar y por el hecho la policía detuvo a un sospechoso de 27 años. Mientras se profundiza la investigación se estima que el móvil del doble crimen estaría relacionado a una deuda, dado que los sospechosos serían prestamistas.

Fuentes policiales indicaron que el hecho se produjo cerca de las 22 del sábado en una vivienda de la calle Pedro Agustoni al 600 (entre Costa Rica y Colombia) del mismo barrio.

about:blank Un móvil del Comando de Patrulla (Zona 3) había sido advertido por una persona herida tirada en la calle. Al llegar, tanto la víctima como su hermana, habían sido trasladados al Hospital Central de Pilar.

Jonathan Posdeley, de 34 años, recibió dos heridas de arma de fuego en el tórax, a la altura del costal derecho, con orificio de entrada y sin salida, por lo que falleció minutos después de haber sido ingresado al nosocomio.

En tanto que su hermana, Priscila Oriana Varky, de 22 años, tenía dos heridas de bala en el pecho y un tercer impacto en el brazo izquierdo. La joven trabajaba en el mismo nosocomio donde finalmente falleció.

Detención

Ya cerca de la medianoche y gracias al aporte de las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal se implementó un operativo de búsqueda de una camioneta Toyota Hilux de color gris que habría estado en el lugar del hecho y en la cual se movilizaba el o los homicidas, los cuales serían prestamistas.

Se desplegó un operativo de búsqueda en el cual intervino personal de la Guardia Urbana, del Comando de Patrulla, de la Comisaría Pilar 1ª y de destacamentos cercanos.

Finalmente, cerca de la estación de trenes de Pilar y a bordo de la camioneta sospechosa (patente AE394KX), se detuvo a un sujeto de 27 años. En el vehículo se incautó un DNI (no sería de quien conducía en ese momento) y un celular marca Samsung mientras que el rodado fue sometido a un peritaje.

El propio titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 1 de Pilar, Raúl Casal, arribó al lugar donde ocurrieron los hechos y solicitó la presencia de peritos, médico de Policía y la colaboración de Personal de la SUB DDI.

“De testimonios recabados entre allegados a las víctimas se estableció que uno de los agresores -a quien identificaron con el alias, nombre y apellido- es el mismo que figura con cédula autorizada de la Toyota Hilux involucrada y sería el único prófugo”. La causa fue caratulada como “Doble Homicidio”.