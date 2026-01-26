Allanan un taller mecánico que funcionaba como desarmadero de vehículos robados

El procedimiento se llevó a cabo en la localidad de La Lonja, en una propiedad ubicada en El Ombú al 1500, en el marco de un Operativo de Control de Talleres y Afines – Ley 13.081. Aunque el lugar funcionaba como un taller mecánico, el mismo no contaba con documentación obligatoria para el funcionamiento de este tipo de comercios, como por ejemplo el certificado de Habilitación Municipal y Libro de Control Vehicular, por lo que se dispuso la clausura del local.

Además, en el interior del mismo se observó gran cantidad de vehículos con motores desarmados. En este sentido, se secuestró un Renault Symbol patente LZT-670 de color gris con pedido de secuestro activo con fecha de mayo de 2019 por el delito de robo automotor agravado, a solicitud de la Comisaría Pilar 3ra -Del Viso -con intervención UFI N° 2 de Pilar.

También se halló un Citroën C3 con patente NZN-225 de color blanco con pedido de secuestro datado el 20 de marzo del 2023 por el delito de robo automotor a solicitud de la Comisaría Avellaneda 5ta. con intervención de la UFI 4 de Avellaneda, y un Chevrolet Aveo con patente JSW597, color bordó, con pedido de secuestro por robo con fecha del 30 de diciembre del 2023 por el delito de secuestro prendario a solicitud de la comisaría Vecinal 4 -C con intervención del Juzgado Nacional Comercial N° 4.

Dadas las circunstancias, fue aprehendido el propietario del taller, un hombre de 46 años oriundo de San Alejo.

La causa fue caratulada como «Allanamiento de urgencia. Secuestro y aprehensión por encubrimiento. Infracción Ley 13.081. Clausura», por la UFI Nro. 1 de Pilar.