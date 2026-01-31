Un clásico de Escobar: la calle Mendoza suma propuestas para este verano

La calle Mendoza, en Ing. Maschwitz, es un histórico punto de encuentro de cultura y gastronomía todo el año, visitado por vecinos y turistas, gracias a su amplia variedad de locales comerciales con opciones para todos los gustos, como parrillas, comida brasileña, sushi, minutas y cerveza artesanal. Y para ampliar aún más esa oferta, el Municipio suma ese punto a las clásicas Peatonales de Verano.



El sábado 31 de enero, de 18 a 23 horas, la icónica peatonal ofrece un espacio ideal para las familias, espectáculos en vivo, puestos gastronómicos y actividades recreativas en un plan relajado al aire libre. Sin embargo, durante la semana se encuentran opciones variadas en sus más de 30 locales gastronómicos. Por ejemplo, Dendê Barzinho, un bar brasileño destacado por su auténtica cocina bahiana, con moquecas de camarón, coxinhas y caipirinhas, en un ambiente relajado con música en vivo; El Chiringuito, ideal para un plan clásico con su amplio patio cervecero, fogón, pizzas caseras y minutas; o Miwa Art Sushi, para los amantes del sushi, con piezas artísticas y cocina nikkei de sabores equilibrados.



En febrero, el sábado 21 desde las 18 horas hasta las 2 de la mañana, llega la Fiesta de la Cerveza con variedades artesanales, food trucks y bandas en vivo. Finalmente, el domingo 22 de febrero, de 13 a 21 horas, la Feria Japonesa invita a sumergirse en la cultura nipona con stands de sushi, ramen y artesanías, demostraciones de origami, cosplay y shows de taiko, una experiencia única para grandes y chicos.