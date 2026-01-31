Gracias a su moderno equipamiento, la Policía Municipal esclareció una falsa denuncia por robo de auto

La Policía Municipal logró esclarecer una falsa denuncia de robo de un vehículo en el barrio El Cazador de Belén de Escobar, gracias a su moderno equipamiento y al uso de tecnología aplicada a la prevención y la seguridad.



Este caso es una muestra más de la eficacia del moderno sistema lector de patentes conectado con el Centro de Monitoreo de Escobar, que se encuentra instalado en móviles de la Policía Municipal y permite detectar en tiempo real aquellos vehículos con pedido de secuestro o vinculados a delitos.



La secuencia del hecho se inició en el cruce de las calles Schweitzer y Florencio Sánchez, cuando un hombre alertó sobre un supuesto robo de su vehículo a agentes de la Policía Municipal que realizaban un recorrido preventivo. Según el relato de esta persona, lo había dejado en marcha y sin ocupantes en la vía pública mientras hacía un breve trámite, y al alejarse 200 metros observó a un hombre huir con su auto.



Con esta primera versión, se trasladó al denunciante a la Subcomisaría de El Cazador para que formalizara su acusación. Paralelamente, el análisis de cámaras de seguridad y registros de lectoras de patente reveló que dicho vehículo no había ingresado al distrito ni había circulado por la zona en el horario indicado en el relato. En una nueva entrevista, el hombre mostró contradicciones y nerviosismo, confesando finalmente que el hecho nunca había ocurrido y que su auto se encontraba en la ciudad de Buenos Aires.



Hace una semana, durante otro recorrido preventivo, el sistema lector de patentes de los móviles de la Policía Municipal detectó en Ingeniero Maschwitz un Toyota Corolla con pedido de secuestro vigente por haber sido robado en San Isidro. A través del testimonio de vecinos se confirmó que el rodado estaba abandonado desde hacía varios días, por lo que el vehículo fue asegurado, trasladado y entregado a las autoridades judiciales para las actuaciones legales correspondientes.