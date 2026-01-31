Febrero llega con tarifazos: 16,86% en gas y 3,59% en electricidad

El más importante será en la tarifa de gas, que tendrá una suba de 16,86% promedio en todo el país.

En el caso de la electricidad en las zonas atendidas por EDENOR y EDESUR, el aumento será de 3,59%, según datos a los que accedió Agencia Noticias Argentinas.

Los motivos de este aumento son:

– Cuota mensual de la Revisión Quinquenal Tarifaria

– Aumento mensual por fórmula (IPIM + IPC) para que las tarifas no pierdan valor

– Aplicación del nuevo esquema de subsidios SEF

– Aplicación del precio de gas unificado/fijo en todo el año. Esto genera un salto en febrero por única vez, pero en un mes de muy bajo consumo de gas.

Desde el Gobierno nacional explicaron que “se busca darle previsibilidad al usuario para que en los meses donde más necesita consumir gas (invierno) no se le dispare el precio”.

De acuerdo con la interpretación oficial, “se evita así sobresaltos estacionales de la factura a lo largo del año”.

Según los cálculos realizados por la Secretaría de Energía, algunos ejemplos de aumentos son los siguientes:

La categoría Residencial más numerosa (R1), que representa el 42% del total de usuarios (casi 4 millones de usuarios), tendrá aumentos de $3.000 o menos.

Aproximadamente 1 de cada 5 usuarios tendrá un aumento menor a $1.000.

Para las primeras 4 categorías Residenciales (70% del total de usuarios de gas a nivel país), los aumentos se ubican, en promedio, entre los $960 y los $6.400.

Para el resto de las categorías residenciales con mayores consumos (30% del total), los incrementos van de los $2.900 a $11.300, en promedio.