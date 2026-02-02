Detuvieron a un policía acusado de integrar una banda narco

Un oficial principal de la policía de la Provincia de Buenos Aires, que cumple servicios en la Comisaría Pilar 4ª de Manuel Alberti, fue detenido este jueves por la tarde como resultado de tres allanamientos realizados en el norte del Conurbano bonaerense y al hallarse sospechado de ser integrante de unabanda narco.

Trascendió que el efectivo policial, de 43 años, resultó apresado al ser requisada una finca situada en la calle Eva Perón, de la localidad de José C. Paz, en un procedimiento efectuado por los uniformados de la Comisaría Pilar 3ª Del Viso.

about:blank De acuerdo a lo señalado por fuentes oficiales, el hecho fue confirmado por las autoridades de la Superintendencia de Planeamiento y Operaciones de la mencionada institución.

En la vivienda allanada se incautaron un rifle Marcati calibre 22 largo, una pistola Bersa Thunder 9 mm con 14 proyectiles intactos y un chaleco antibalas (éstos últimos, provistos por la entidad policial) y un Fiat Palio rojo con patente NCD 588. Posteriormente se comprobó que la patente real era OHN 588, certificándose que el vehículo había sido robado el 18 de junio de 2021, en el Partido de La Matanza.

A su vez, se concretaron otros dos operativos en inmuebles ubicados en Las Casuarinas al 700, de Manuel Alberti, lugar donde se procedió a secuestrar dos cucharas metálicas con vestigios de clorhidrato de cocaína, dos balanzas digitales, tres teléfonos celulares, una vaina servida de calibre 32, una planta de marihuana de 1,50 metros de altura y una motocicleta Yamaha 150 cc, sin patente y cuadro adulterado. En ese mismo lugar la policía detuvo a una mujer de 27 años.

El restante operativo se realizó en Sarmiento al 700, de la misma localidad anterior, en donde se identificó a un hombre de 52 años y a una mujer de 48.

Funcionarios de la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) de la fuerza policial se hicieron cargo de las actuaciones.

Intervino en la causa la Unidad Funcional de Instrucción Nº 3 de Drogas Ilícitas a cargo del Dr. Pablo Menteguiaga.