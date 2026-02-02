Maxi Patti es el nuevo director ejecutivo de la CNRT

El presidente Javier Milei nombró al hijo del ex intendente de Escobar, Luis Patti, como director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

La designación fue oficializada a través del Decreto 67/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial y tiene efecto retroactivo al 19 de diciembre de 2025. El nombramiento del segundo hijo del excomisario cuenta con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía Luis Caputo.

Según versiones periodísticas el nombramiento de Maximiliano Patti fue a pedido de Sebastián Pareja, conocido armador de la Libertad Avanza en dicho territorio, pero esto fue desmentido.

La trayectoria de «Maxi», dirigente del Partido de Unidad Vecinal Escobar, hoy integrante y uno de los referentes de LLA, incluye además la participación en distintas listas de la derecha, vinculadas a Juan José Gómez Centurión Y Alfredo Olmedo.

Patti estructuró su fallida candidatura en la interna para candidato a intendente de Escobar por La Libertas Avanza con un fuerte énfasis en la problemática de la inseguridad. Al igual que el presidente Milei, se manifestó en varias oportunidades y de manera pública a favor de la libre portación de armas como herramienta para enfrentar el delito.

En ese contexto, «Maxi» realizó declaraciones críticas hacia las políticas de derechos humanos, con expresiones que remiten a los posicionamientos históricos de su padre, condenado en el 2011 a prisión perpetua por el asesinato del ex diputado Diego Muñiz Barreto.

La CNRT es un organismo descentralizado que funciona en el ámbito de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación. Es el responsable de fiscalizar los servicios de transporte automotor y ferroviario, velar por la seguridad operativa, controlar concesiones y aplicar sanciones, por lo que su conducción reviste un rol estratégico dentro del esquema estatal.